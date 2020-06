У Медведчука знайшли спільний бізнес із Коломойським в енергетиці

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)

Також бізнес-зв'язки між Медведчуком і Коломойським є в металургійній галузі

Голова політради "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук виявився партнером по бізнесу із бізнесменом Ігорем Коломойським. Зокрема, журналісти програми "Схеми" виявили у них зв'язки у галузях енергетики та металургії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що чимало фірм Медведчука, зареєстровані за кордоном на його дружину - Оксану Марченко. Фірми ці володіють частками в українських компаніях, а партнером у бізнесі є Коломойський. Крім енергетики та металургії вони мають спільні інтереси у сфері логістики нафтопродуктів та медіа-бізнесі.

Енергетика: "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго".

"За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), 88% акцій "Прикарпаттяобленерго" записані на п'ять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%)", - зазначається у розслідуванні "Схем".

Співвласником та кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є дружина Медведчуука. У "Прикарпаттяобленерго" на запит журналістів відповіли, що інформації про це у них немає.

Щодо "Львівобленерго", то 89% акцій записані на ці ж кіпрські фірми, тож частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії.

"Ще близько 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення бізнесмена Ігоря Коломойського - у 2018 році вона була серед позивачів до напівдержавної ПАТ "Укрнафта" щодо стягнення дивідендів за 2011-2014 роки та їх несвоєчасну сплату", - вказано у розслідуванні.

Також встановлено, що компанії Wadless Holdings Ltd. належить 9% акцій латвійського PrivatBank, його основним акціонером є український "Приватбанк", співвласником якого був Коломойський.

У "Запоріжжяобленерго" контрольний пакет акцій у держави - 60,2%. А понад 35% акцій - у трьох кіпрських фірм: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) та Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Власницею першої і третьої знову виявилася дружина Медведчука, таким чином його родині належить 12% акцій енергетичного товариства.

А от компанію Bikontia Enteprises пов’язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

Металургія: "Дніпроспецсталь" і "Запорізький завод феросплавів". Так, "Дніпроспецсталь" виробляє деталі із нержавіючої сталі.

"Понад 91% акцій підприємства записані на пять кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%)", - повідомляють "Схеми".

Контролює завод бізнес-групі "Приват" та VS Energy - вона належить Олександру Бабакову, ексдепутату Держдуми Росії від партії "Единая Россия".

А нещодавно Віктор Медведчук вніс у декларацію вищевказані фірми - це Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Загалом у них 34,2% акцій заводу, бенефеціаром цих фірм депутат є частково. Таким чином конкретно родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром щонайменше 17% акцій "Дніпроспецсталі".​

У "Запорізького заводу феросплавів" 90% акцій записані на пять кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%).

Майже половиною заводу володіє родина Медведчука, який задекларував 4 з 5 компаній-власників заводу. Це офшорні компанії з Британських Віргінських островів, вони сукупно володіють 41% акцій заводу у Запоріжжі.

П’ята компанія, яка вказана у структурі власності заводу - кіпрська Halefield Holdings Ltd. "Схеми" припускають, що ця фірма може входити до складу умовної групи "Приват", оскільки раніше вона фігурувала вже як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку".

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомляли, що дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко, володіє майже 25% акцій телеканалів 1+1, 2+2 і "ТЕТ".

