Медведчук выйдет из переговоров по Донбассу

Участник переговоров по Донбассу в Минске, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук объявил, что выйдет из переговорного процесса с РФ по Донбассу. Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд".

Также он заявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.

"К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания", - подчеркнул Медведчук.

Он уточнил, что его план по мирному урегулированию конфликта на Донбассе "полностью противоречит точке зрения, обозначенной Зеленским".

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука в переговорах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

В свою очередь Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

Добавим, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что близость Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину вызывает большую обеспокоенность внутри Украины.