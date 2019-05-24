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Медведчук вийде з переговорів по Донбасу


Він заявив, що "не бачить сенсу представляти інтереси команди Зеленського"

Учасник переговорів по Донбасу в Мінську, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук оголосив, що вийде з переговорного процесу з РФ щодо Донбасу. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Взгляд".

Також він заявив, що його політична сила не підтримує курс нового президента Володимира Зеленського.

"На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не лише тому, що наша партія знаходиться до нього в опозиції з моменту його обрання", - підкреслив Медведчук.

Він уточнив, що його план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі "повністю суперечить точці зору, позначеної Зеленським".

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко звернувся в Службу безпеки України з вимогою проаналізувати доцільність присутності Віктора Медведчука в переговорах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.

У свою чергу Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Додамо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер висловив думку, що близькість Віктора Медведчука до президента РФ Володимира Путіна викликає велику стурбованість всередині України.

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