Волкер: близость Медведчука к Путину вызывает большую обеспокоенность внутри Украины

Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

Волкер заявил, что близость Медведчука к Путину вызывает обеспокоенность внутри Украины в отношении того, какие интересы он представляет

Близость главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину вызывает большую обеспокоенность внутри Украины. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью ВВС.

На вопрос журналиста: "Предполагается, что Медведчук должен представлять интересы Украины, но при этом он близок к Путину. Вы не находите странным?", Волкер ответил:

"Единственное, что я знаю, и это важное направление, он был переговорщиком между президентами Путиным и Порошенко в тот момент, когда состоялся последний обмен пленными. Освобождение людей и их возвращение домой к близким - это важное дело. И все. Он, по-видимому, необычайно близок к президенту Путину, и поэтому вызывает большую обеспокоенность внутри Украины в отношении того, какие интересы он представляет, будучи украинцем", - сказал Волкер.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука в переговорах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

Отметим, в прошлом году Порошенко назвал лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука представителем президента России Владимира Путина в Трехсторонний контактной группе в Минске.