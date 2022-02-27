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Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Автор: Сергей Щербина

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Он пребывал под этой мерой пресечения в связи с подозрением в государственной измене и содействию террористическим организациям.

Эту информацию в комментарии РБК-Украина подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, информация о побеге Медведчука подтвердилась.

"Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет, и ТРО Киева поговорит с ним по душам. С предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведет в РФ вместе с Януковичем", - отметил Геращенко.

Он также предположил, что Медведчук знал о подготовке масштабного вторжения России, поэтому его жена Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.

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Виктор МедведчукДомашний арест