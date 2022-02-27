Нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Він перебував під цим запобіжним заходом у зв'язку з підозрою в державній зраді і сприянню терористичним організаціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови МВС Антона Геращенка.

За його словами, інформація про втечу Медведчука підтвердилася.

"Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет, і ТРО Києва поговорить з ним до душі. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем", - наголосив Геращенко.

Він також припустив, що Медведчук знав про підготовку масштабного вторгнення Росії, тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.