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Медведчук і не тільки. Стало відомо, кого Рада позбавить мандатів

Фото: Віктор Медведчук (zagittya.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада розгляне невідкладно питання позбавлення депутатського мандату Віктора Медведчука та його поплічників. Указ про позбавлення громадянства України кума Путіна також вже внесений у парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.

"Указ президента про втрату громадянства Медведчуком і його посіпак вже у Раді. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове позбавлення їх повноважень. І зробить це відповідно до вимог Конституції, а не свавільних забаганок тих чи інших груп. Продовження незабаром", - написав Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Рада збирається позбавити чотирьох депутатів від ОПЗЖ мандатів, але їх імена не називалися.

Додамо, що вчора президент Володимир Зеленський позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України. Зокрема, Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

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