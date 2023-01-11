ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада позбавить мандатів ще чотирьох нардепів від заборонених партій, - Арахамія

Новость на русском →
Київ, Середа 11 січня 2023 08:14
Рада позбавить мандатів ще чотирьох нардепів від заборонених партій, - Арахамія Фото: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій. Це станеться на найближчому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав Арахамія.

При цьому речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук повідомила, що йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.

"Верховна рада позбавить мандатів чотирьох депутатів забороненої ОПЗЖ. Це відбудеться на найближчому засіданні парламенту", - написала вона.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора позбавив громадянства України чотирьох народних депутатів.

Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (вони є членами фракції ОПЗЖ), а також і Андрія Деркача, який є позафракційним нардепом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид Арахамія Верховна рада
NEWS
Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб
Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня