Рада позбавить мандатів ще чотирьох нардепів від заборонених партій, - Арахамія
Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій. Це станеться на найближчому засіданні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.
"На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав Арахамія.
При цьому речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук повідомила, що йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.
"Верховна рада позбавить мандатів чотирьох депутатів забороненої ОПЗЖ. Це відбудеться на найближчому засіданні парламенту", - написала вона.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора позбавив громадянства України чотирьох народних депутатів.
Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (вони є членами фракції ОПЗЖ), а також і Андрія Деркача, який є позафракційним нардепом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.