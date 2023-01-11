Рада позбавить мандатів ще чотирьох нардепів від заборонених партій, - Арахамія

Верховна рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій. Це станеться на найближчому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав Арахамія.

При цьому речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук повідомила, що йдеться про депутатів забороненої ОПЗЖ.

"Верховна рада позбавить мандатів чотирьох депутатів забороненої ОПЗЖ. Це відбудеться на найближчому засіданні парламенту", - написала вона.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора позбавив громадянства України чотирьох народних депутатів.

Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (вони є членами фракції ОПЗЖ), а також і Андрія Деркача, який є позафракційним нардепом.

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