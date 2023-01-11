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Медведчук и не только. Стало известно, кого Рада лишит мандатов

Фото: Виктор Медведчук (zagittya.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада рассмотрит безотлагательно вопрос лишения депутатского мандата Виктора Медведчука и его приспешников. Указ о лишении украинского гражданства кума Путина также уже внесен в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

"Указ президента о потере гражданства Медведчуком и его приспешников уже в Раде. Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном лишении их полномочий. И сделает это в соответствии с требованиями Конституции, а не произвольных прихотей тех или иных групп. Продолжение вскоре", - написал Стефанчук.

Как впоследствии написал в Facebook спикер парламента, указ президента о потере гражданства касается Медведчука, Деркача, Козака, Кузьмина и уже поступил в Верховную раду.

"Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании. И сделано это будет в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 81 Конституции Украины... Еще могу пообещать, что это только начало пути по очистке", - сообщил Стефанчук.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Рада собирается лишить четырех депутатов от ОПЗЖ мандатов, но их имена не назывались.

Добавим, вчера президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех народных депутатов Украины. В частности, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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