Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, получили на свои счета 244 млн гривен

Это коммунальные и частные учреждения, где оказывают медицинские услуги

Сегодня, 13 июля, 152 медицинских учреждения, которые заключили договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ), получили на свои счета первые средства - всего 244 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Это как коммунальные, так и частные заведения, где оказывают медицинские услуги, семейные врачи, педиатры и терапевты.

Каждый из этих учреждений получит финансирование согласно количеству пациентов, которые подписали декларации с врачами. Кроме этого, они получат средства за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждений, но еще не выбрали врачей.

Щойно 152 платіжки НСЗУ на 244 млн проведені казначейством і протягом 1-2х годин повинні бути на рахунках закладів де працюють сімейні лікарі, які уклали угоди зі НСЗУ. Вперше в історії України гроші пішли за пацієнтом! #перемога #медреформібути — Уляна Супрун (@usuprun) 13 липня 2018 р.

"Еще 9 заведений, которые заключили договора с НСЗУ, получат финансирование после того, как устранят выявленные НСЗУ недостатки: восемь заведений из них находятся в процессе обновления своих лицензий, одно медучреждение допустило ошибки в документах и сейчас работает над исправлением этой ситуации вместе со службой", - отмечают в Минздраве.

Фото: facebook.com/moz.ukr

В Минздраве отмечают, что в 2018 году базовый тариф за обслуживание одного пациента составляет 370 грн на год. К этому базовому тарифу применяются коэффициенты в зависимости от возраста пациента.

Фото: скриншот з сайту (http://moz.gov.ua)

Напомним, 28 июня и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что НСЗУ подписывает договора с частными клиниками и врачами-ФОТ.