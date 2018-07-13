Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, получили на свои счета 244 млн гривен

Новости Общество 13.07.2018 - 22:43
Иллюстративное фото (facebook.com/moz.ukr)
Иллюстративное фото (facebook.com/moz.ukr)

Это коммунальные и частные учреждения, где оказывают медицинские услуги

Сегодня, 13 июля, 152 медицинских учреждения, которые заключили договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ), получили на свои счета первые средства - всего 244 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Это как коммунальные, так и частные заведения, где оказывают медицинские услуги, семейные врачи, педиатры и терапевты.

Каждый из этих учреждений получит финансирование согласно количеству пациентов, которые подписали декларации с врачами. Кроме этого, они получат средства за пациентов, которые проживают на территории обслуживания учреждений, но еще не выбрали врачей.

"Еще 9 заведений, которые заключили договора с НСЗУ, получат финансирование после того, как устранят выявленные НСЗУ недостатки: восемь заведений из них находятся в процессе обновления своих лицензий, одно медучреждение допустило ошибки в документах и сейчас работает над исправлением этой ситуации вместе со службой", - отмечают в Минздраве.

Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, получили на свои счета 244 млн гривен

Фото: facebook.com/moz.ukr

В Минздраве отмечают, что в 2018 году базовый тариф за обслуживание одного пациента составляет 370 грн на год. К этому базовому тарифу применяются коэффициенты в зависимости от возраста пациента.

Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, получили на свои счета 244 млн гривенФото: скриншот з сайту (http://moz.gov.ua)

Напомним, 28 июня и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что НСЗУ подписывает договора с частными клиниками и врачами-ФОТ.

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Теги:  реформы,  Врач для каждой семьи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС