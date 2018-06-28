Они будут получать финансирование по таким же тарифам, как и коммунальные амбулатории и поликлиники

Национальная служба здоровья (НСЗУ) подписывает договора с частными клиниками и врачами-ФЛП. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Такую возможность мы закладывали с самого начала трансформации системы здравоохранения и, наконец, можем объявить официально: в рамках первой волны НСЗУ заключила договора с 12-ю частными клиниками и врачами ФЛПами из разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

По словам Супрун, 12 частных клиник и врачей-ФЛП, с которыми НСЗУ заключила договора, будут получать финансирование по таким же тарифам, как и коммунальные амбулатории и поликлиники.

Список этих клиник и врачей-ФЛП можно посмотреть на сайте Минздрава Украины.

Напомним, 27 июня директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что к национальной кампании "Врач для каждой семьи" присоединились 95% терапевтов, педиатров и семейных врачей Киева.