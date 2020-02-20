Медучреждение в Новых Санжарах окружат двойным кольцом охраны, - Аваков

Вокруг медицинского учреждения "Новые Санжары" на время пребывания там эвакуированных из Уханя будет стоять двойное кольцо охраны. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время общения с журналистами в Новых Санжарах, сообщает РБК-Украина.

По его словам, после того, как автобусы с людьми заехали на территорию медучреждения, стычки не возобновятся.

"Я не ожидаю ни на какие столкновения больше. Я думаю, что мы здесь спокойно проведем всю ситуацию, связанную с карантином... После этого (столкновений, - ред.), начиная с сегодняшнего вечера, здесь будет стоять двойное кольцо охраны. Медики сделают свою работу, мы сделаем свою работу. А город пусть возвращается к привычной жизни", - сказал Аваков.

Министр также убежден, что среди эвакуированных нет больных.

"Я думаю, что среди этих людей вообще нет тех, кто заболели. Через 14 дней они поедут домой, а как им жить дальше после того, что они здесь увидели? Мне трудно. Я думаю, как тяжело им", - добавил Аваков.

Напомним, 20 февраля эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области.

РБК-Украина писало, что местные жители протестовали через размещение еваккуйованих в своем населенном пункте. Во время проезда автобусов возникла стычка силовиков с местными жителями. В ходе нее один из автобусов забросали камнями и разбили окна.

При протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.