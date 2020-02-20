Медзаклад в Нових Санжарах оточать подвійним кільцем охорони, - Аваков

Навколо медичного закладу "Нові Санжари" на час перебування там евакуйованих з Уханю стоятиме подвійне кільце охорони. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час спілкування з журналістами в Нових Санжарах, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, після того, як автобуси з людьми заїхали на територію медзакладу, сутички не поновляться.

"Я не очікую ні на які сутички більше. Я думаю, що ми тут спокійно проведемо всю ситуацію, пов'язану з карантином... Після цього (сутичок, - ред.), починаючи з сьогоднішнього вечора, тут стоятиме подвійне кільце охорони. Медики зроблять свою роботу, ми зробимо свою роботу. А місто нехай повертається до звичного життя", - сказав Аваков.

Мінстр також переконаний, що серед евакуйованих немає хворих.

"Я думаю, що серед цих людей взагалі немає тих, хто захворіли. Через 14 днів вони поїдуть додому, а як їм жити далі після того, що вони тут побачили? Мені важко. Я думаю, як важко їм", - додав Аваков.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області.

РБК-Україна писало, що місцеві жителі протестували через розміщення еваккуйованих в своєму населеному пункті. Під час проїзду автобусів виникла сутичка силовиків з місцевими жителями. У ході неї один із автобусів закидали камінням і розбили вікна.

При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальні провадження.