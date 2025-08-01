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Медовий Спас 2025: красиві привітання з Маковієм у віршах та листівках

П'ятниця 01 серпня 2025 06:15
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Медовий Спас 2025: красиві привітання з Маковієм у віршах та листівках Привітання для рідних та близьких на Маковія (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні, 1 серпня, православні віряни відзначають одне з найулюбленіших свят - Медовий Спас, відомий також як Маковія. За новим церковним календарем, цей день знаменує освячення меду та маку, з яких потім господині готують смачну випічку.

РБК-Україна розповідає про історію свята, його традиції, а також пропонує красиві привітання в прозі, віршах та листівках.

Історія свята

Щороку в серпні ми відзначаємо Маковія. Це свято має глибокі історичні корені, що сягають 166 року до Різдва Христового. У той час сирійський цар Антіох Епіфан намагався нав'язати язичницькі обряди в Єрусалимі. Він встановив статую бога Зевса в храмі та змушував юдеїв поклонятися їй.

Багато людей відмовилися від своєї віри, але були й ті, хто залишився вірним Богу. Законовчитель Єлеазар та сім братів Макавеїв стали мучениками за свою непохитну віру, відмовившись поклонятися ідолам. Вони прийняли мученицьку смерть, а їхня мати Соломонія також загинула після смерті своїх синів. Саме на честь їхнього подвигу і було названо свято Маковія.

Подвиг мучеників Макавеїв надихнув Юду Макавея, який очолив повстання проти царя Антіоха. Це повстання призвело до перемоги та відновлення храму, що стало важливою подією в історії єврейського народу.

Народна назва свята Маковія, ймовірно, виникла через співзвучність імені мучеників (Макавеїв) з часом дозрівання маку. У цей день традиційно святять мед і мак, що символізує щедрість природи та початок нового врожаю. Одночасно з Медовим Спасом починається і Спасівка - двотижневий Успенський піст.

Привітання своїми словами

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки ж радості, скільки меду в банці, а кожен день приносив солодкі миті щастя та любові. Нехай Господь охороняє тебе від негод і допомагає знаходити радість у кожному дні!

***

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті панує такий же затишок і гармонія, як у вулику, а кожен день буде наповнений солодкими моментами та теплом. Бажаю здоров’я і щастя, як меду в найбільшому вулику!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Що побажати на Маковія (листівки: kartynka.top)

З Медовим Спасом! Бажаю тобі, щоб життя було таке ж солодке, як мед, а серце завжди знаходило втіху і радість. Нехай кожен день приносить нові успіхи та теплі спогади!

***

З Медовим Спасом! Нехай кожен день буде наповнений радістю і щастям, як мед наповнює чашу. Бажаю, щоб в домі завжди панували любов і гармонія, а всі мрії здійснювались з легкістю.

***

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай твоє життя буде таким же смачним і солодким, як мед, а сім'я - такою ж дружною і люблячою, як бджоли у вулику. Бажаю радості, здоров’я і щастя на кожному кроці!

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений солодкими митями та радісними подіями. Нехай серце твоє буде наповнене теплом і любов’ю, а кожна мить приносить щастя!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Красиві привітання на свято Медового Спасу (листівки: vitay.in.ua)

Вірші на свято Маковея

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Вітаємо близьких зі святом Маковія (листівки: kartynka.top)

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Свято українське, Спас медовий!

Настав на радість людям!

Зібраний врожай садовий:

Мед на славу, смак-чудовий!

Зануримося в річку, море,

Змиємо з душ печаль земну!

Нехай сім’я не знає горя,

Віримо в благодать святу!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Привітання до Медового Спасу 2024 (листівки: kartynka.top)

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", "Гумореска".

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