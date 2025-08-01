Медовий Спас 2025: красиві привітання з Маковієм у віршах та листівках
Сьогодні, 1 серпня, православні віряни відзначають одне з найулюбленіших свят - Медовий Спас, відомий також як Маковія. За новим церковним календарем, цей день знаменує освячення меду та маку, з яких потім господині готують смачну випічку.
РБК-Україна розповідає про історію свята, його традиції, а також пропонує красиві привітання в прозі, віршах та листівках.
Історія свята
Щороку в серпні ми відзначаємо Маковія. Це свято має глибокі історичні корені, що сягають 166 року до Різдва Христового. У той час сирійський цар Антіох Епіфан намагався нав'язати язичницькі обряди в Єрусалимі. Він встановив статую бога Зевса в храмі та змушував юдеїв поклонятися їй.
Багато людей відмовилися від своєї віри, але були й ті, хто залишився вірним Богу. Законовчитель Єлеазар та сім братів Макавеїв стали мучениками за свою непохитну віру, відмовившись поклонятися ідолам. Вони прийняли мученицьку смерть, а їхня мати Соломонія також загинула після смерті своїх синів. Саме на честь їхнього подвигу і було названо свято Маковія.
Подвиг мучеників Макавеїв надихнув Юду Макавея, який очолив повстання проти царя Антіоха. Це повстання призвело до перемоги та відновлення храму, що стало важливою подією в історії єврейського народу.
Народна назва свята Маковія, ймовірно, виникла через співзвучність імені мучеників (Макавеїв) з часом дозрівання маку. У цей день традиційно святять мед і мак, що символізує щедрість природи та початок нового врожаю. Одночасно з Медовим Спасом починається і Спасівка - двотижневий Успенський піст.
Привітання своїми словами
З Медовим Спасом! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки ж радості, скільки меду в банці, а кожен день приносив солодкі миті щастя та любові. Нехай Господь охороняє тебе від негод і допомагає знаходити радість у кожному дні!
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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті панує такий же затишок і гармонія, як у вулику, а кожен день буде наповнений солодкими моментами та теплом. Бажаю здоров’я і щастя, як меду в найбільшому вулику!
Що побажати на Маковія (листівки: kartynka.top)
З Медовим Спасом! Бажаю тобі, щоб життя було таке ж солодке, як мед, а серце завжди знаходило втіху і радість. Нехай кожен день приносить нові успіхи та теплі спогади!
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З Медовим Спасом! Нехай кожен день буде наповнений радістю і щастям, як мед наповнює чашу. Бажаю, щоб в домі завжди панували любов і гармонія, а всі мрії здійснювались з легкістю.
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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай твоє життя буде таким же смачним і солодким, як мед, а сім'я - такою ж дружною і люблячою, як бджоли у вулику. Бажаю радості, здоров’я і щастя на кожному кроці!
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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений солодкими митями та радісними подіями. Нехай серце твоє буде наповнене теплом і любов’ю, а кожна мить приносить щастя!
Красиві привітання на свято Медового Спасу (листівки: vitay.in.ua)
Вірші на свято Маковея
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
Вітаємо близьких зі святом Маковія (листівки: kartynka.top)
Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!
***
Свято українське, Спас медовий!
Настав на радість людям!
Зібраний врожай садовий:
Мед на славу, смак-чудовий!
Зануримося в річку, море,
Змиємо з душ печаль земну!
Нехай сім’я не знає горя,
Віримо в благодать святу!
Привітання до Медового Спасу 2024 (листівки: kartynka.top)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", "Гумореска".