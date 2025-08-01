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Медовый Спас 2025: красивые поздравления с Маковеем в стихах и открытках

Пятница 01 августа 2025 06:15
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Медовый Спас 2025: красивые поздравления с Маковеем в стихах и открытках Поздравления для родных и близких на Маковея (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 1 августа, православные верующие отмечают один из самых любимых праздников - Медовый Спас, известный также как Маковея. По новому церковному календарю, этот день знаменует освящение меда и мака, из которых потом хозяйки готовят вкусную выпечку.

РБК-Украина рассказывает об истории праздника, его традициях, а также предлагает красивые поздравления в прозе, стихах и открытках.

История праздника

Ежегодно в августе мы отмечаем Маковея. Этот праздник имеет глубокие исторические корни, достигающие 166 года до Рождества Христова. В то время сирийский царь Антиох Эпифан пытался навязать языческие обряды в Иерусалиме. Он установил статую бога Зевса в храме и заставлял иудеев поклоняться ей.

Многие люди отказались от своей веры, но были и те, кто остался верен Богу. Законовед Елеазар и семь братьев Макавеев стали мучениками за свою непоколебимую веру, отказавшись поклоняться идолам. Они приняли мученическую смерть, а их мать Соломония также погибла после смерти своих сыновей. Именно в честь их подвига и был назван праздник Маковея.

Подвиг мучеников Маккавеев вдохновил Иуду Маккавея, который возглавил восстание против царя Антиоха. Это восстание привело к победе и восстановлению храма, что стало важным событием в истории еврейского народа.

Народное название праздника Маковея, вероятно, возникло из-за созвучности имени мучеников (Макавеев) со временем созревания мака. В этот день традиционно святят мед и мак, что символизирует щедрость природы и начало нового урожая. Одновременно с Медовым Спасом начинается и Спасовка - двухнедельный Успенский пост.

Поздравления своими словами

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки ж радості, скільки меду в банці, а кожен день приносив солодкі миті щастя та любові. Нехай Господь охороняє тебе від негод і допомагає знаходити радість у кожному дні!

***

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті панує такий же затишок і гармонія, як у вулику, а кожен день буде наповнений солодкими моментами та теплом. Бажаю здоров’я і щастя, як меду в найбільшому вулику!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Что пожелать на Маковея (открытки: kartynka.top)

З Медовим Спасом! Бажаю тобі, щоб життя було таке ж солодке, як мед, а серце завжди знаходило втіху і радість. Нехай кожен день приносить нові успіхи та теплі спогади!

***

З Медовим Спасом! Нехай кожен день буде наповнений радістю і щастям, як мед наповнює чашу. Бажаю, щоб в домі завжди панували любов і гармонія, а всі мрії здійснювались з легкістю.

***

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай твоє життя буде таким же смачним і солодким, як мед, а сім'я - такою ж дружною і люблячою, як бджоли у вулику. Бажаю радості, здоров’я і щастя на кожному кроці!

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений солодкими митями та радісними подіями. Нехай серце твоє буде наповнене теплом і любов’ю, а кожна мить приносить щастя!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Красивые поздравления на праздник Медового Спаса (открытки: vitay.in.ua)

Стихи на праздник Маковея

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близькихМедовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Поздравляем близких с праздником Маковея (открытки: kartynka.top)

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Свято українське, Спас медовий!

Настав на радість людям!

Зібраний врожай садовий:

Мед на славу, смак-чудовий!

Зануримося в річку, море,

Змиємо з душ печаль земну!

Нехай сім’я не знає горя,

Віримо в благодать святу!

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Поздравления к Медовому Спасу 2024 (открытки: kartynka.top)

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", "Гумореска".

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