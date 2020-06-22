Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 22 июня

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,82 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,03 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,61 (26,63 - 19 июня), продажи - 26,82 (26,83 - 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,59 (29,66 - 19 июня), продажи - 30,03 (30,08 - 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 19 июня), продажи 3,87 (3,87 - 19 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,95 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 июня справочный курс на уровне 26,67 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 июня (26,72 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 15-19 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в течение прошлой недели колебался в узком диапазоне 26,70-26,80 грн/доллар.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара будет находиться около отметки 26,7/26,9 гривен.

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Автор: Александр Белоус