Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 22 червня

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,82 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,61 (26,63 - 19 червня), продажу - 26,82 (26,83 - 19 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,59 (29,66 - 19 червня), продажу - 30,03 (30,08 - 19 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 19 червня), продажу 3,87 (3,87 - 19 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,95 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 червня довідковий курс на рівні 26,67 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 червня (26,72 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 15-19 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

На міжбанківському валютному ринку курс долара протягом минулого тижня коливався у вузькому діапазоні 26,70-26,80 грн/долар.

Аналітики прогнозують, що на цьому тижні курс долара буде знаходитися близько позначки 26,7/26,9 гривень.

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Автор: Олександр Білоус