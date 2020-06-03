Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 3 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,88 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 30,03 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 2 июня), продажи - 26,88 (26,89 - 2 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,41 - 2 июня), продажи - 30,03 (29,85 - 2 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,39 (3,35 - 2 июня), продажи 3,88 (3,85- 2 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке - 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,05 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 июня справочный курс на уровне 26,77 грн/доллар, снизив его по сравнению с 2 июня (26,79 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,70 - 26,85 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 908,8 млн долларов.

Таким образом, в мае снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 48,5 млн долларов.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.