Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 14 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,93 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 29,09 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 13 мая), продажи - 26,93 (26,94 - 13 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,69 - 13 мая), продажи - 29,09 (29,14 - 13 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 13 мая), продажи 3,67 (3,68 - 13 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 14 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 28,86 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 мая справочный курс на уровне 26,68 грн/доллар, снизив его по сравнению с 13 мая (26,69 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 26,85 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить первый транш по программе с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-by до конца мая на сумму 1,75 млрд долларов.