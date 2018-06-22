Медицинскую помощь будут оказывать независимо от декларации, - Минздрав

Через прямые выплаты или механизм медицинской субвенции государство продолжает оплачивать медицинское обслуживание каждого украинца

Украинцы смогут и дальше получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения независимо от того, подписали ли они декларацию с врачом, или еще продолжают его искать. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"До конца 2018 года медучреждения, заключившие соглашения с НСЗУ, будут получать средства за двумя механизмами. По базовому тарифу 370 гривен на человека в год с применением возрастных коэффициентов - за пациентов, которые подписали декларации. Дополнительно заведения будут получать по 240 гривен за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларацию о выборе врача. Учреждения здравоохранения, которые только готовятся подписать договоры с НСЗУ, в третьем квартале будут получать финансирование по принципу медицинской субвенции. То есть через прямые выплаты или механизм медицинской субвенции государство продолжает оплачивать медицинское обслуживание каждого украинца", - говорится в сообщении.

Так, в министерстве отметили, что участковый терапевт может предложить подписать с ним декларацию, но решение, кому доверить свое здоровье, остается за пациентом.

Как отмечается, врачей, которые оказывают первичную медицинскую помощь, и регистраторов Минздрава Украины призывают менять подход к общению с пациентами. Во многих заведениях эти изменения уже ощутимы: врачи организуют ярмарки здоровья и выезжают в Центры предоставления административных услуг, разъясняют особенности выбора врачей в СМИ и на собраниях местных общин.

В то же время Минздрав продолжает получать сообщения о давлении на пациентов и угрозы со стороны врачей. Еще раз подчеркиваем, что это недопустимо и нарушает закон о финансовых гарантиях медицинского обслуживания и приказ Минздрава о выборе врача.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в рамках медицинской реформы больше 9 млн человек подписали декларации с врачами.