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В Україні більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 12:42
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)

Договори з Національною службою здоров'я підписали вже 149 лікарень

В Україні у рамках медичної реформи більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Більше 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Кожен день 200 тис. людей обирає лікаря. 20 лікарів вже набрали свій максимум пацієнтів", - зазначив Гройсман.

Також повідомляється, що вже 149 лікарень підписали договори з Національною службою здоров'я.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні щороку донорами крові стають 500 тис. осіб. У той же час лише 30% донорів крові в Україні є постійними.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, реформи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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