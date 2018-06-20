В Україні більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями

Договори з Національною службою здоров'я підписали вже 149 лікарень

В Україні у рамках медичної реформи більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Більше 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Кожен день 200 тис. людей обирає лікаря. 20 лікарів вже набрали свій максимум пацієнтів", - зазначив Гройсман.

Також повідомляється, що вже 149 лікарень підписали договори з Національною службою здоров'я.

Більше 9 млн українців підписали декларації з лікарями. Кожен день 200 тисяч людей обирає свого лікаря. 20 лікарів вже набрали свій максимум пацієнтів. #МедичнаРеформа — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

149 закладів підписали договори із Нацслужбою здоров'я. У таких закладах будуть нові умови надання медичної послуги, а лікарі отримуватимуть вищу зарплату. Нацслужба здоров'я дбатиме, щоб підвищувалися стандарти. Відбудеться абсолютна зміна ситуації і свідомості. #МедичнаРеформа pic.twitter.com/ifHWPoqeFY — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні щороку донорами крові стають 500 тис. осіб. У той же час лише 30% донорів крові в Україні є постійними.