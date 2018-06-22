Медичну допомогу надаватимуть незалежно від декларації, - МОЗ

Через прямі виплати чи механізм медичної субвенції держава продовжує оплачувати медичне обслуговування кожного українця

Українці зможуть і надалі отримувати медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того, чи підписали вони декларацію з лікарем, чи ще продовжують його шукати. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"До кінця 2018 року медзаклади, що уклали угоди з НСЗУ, отримуватимуть кошти за двома механізмами. За базовим тарифом 370 гривень на людину на рік із застосуванням вікових коефіцієнтів - за пацієнтів, які підписали декларації. Додатково заклади отримуватимуть по 240 гривень за пацієнтів, які проживають на території обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір лікаря. Заклади охорони здоров'я, які лише готуються підписати договори з НСЗУ, у третьому кварталі отримуватимуть фінансування за принципом медичної субвенції. Тобто через прямі виплати чи механізм медичної субвенції держава продовжує оплачувати медичне обслуговування кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Так, у міністерстві зазначили, що дільничий терапевт може запропонувати підписати з ним декларацію, але рішення, кому довірити своє здоров’я, залишається за пацієнтом.

Як зазначається, лікарів, які надають первинну медичну допомогу, та реєстраторів МОЗ України закликають змінювати підхід до спілкування з пацієнтами. У багатьох закладах ці зміни вже відчутні: лікарі організовують ярмарки здоров’я і виїжджають у Центри надання адміністративних послуг, роз’яснюють особливості вибору лікарів у ЗМІ та на зборах місцевих громад.

Водночас МОЗ продовжує отримувати повідомлення про тиск на пацієнтів і погрози з боку лікарів. Ще раз наголошуємо, що це неприпустимо і порушує закон про фінансові гарантії медичного обслуговування та наказ МОЗ України про вибір лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні у рамках медичної реформи більше 9 млн осіб підписали декларації з лікарями.