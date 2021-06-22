Медицинские чекапы. Ляшко уточнил, о каких обследованиях идет речь

Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чекапов. В частности, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.
Об этом он заявил в ходе брифинга.
"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.
По его словам, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.
"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что в приложении "Дия" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чекапов.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий - ежегодно.
Как писало РБК-Украина, ранее на сайте президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос поручили Кабмину.