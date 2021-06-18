Опубликован указ Зеленского о зарплатах медикам: что он предлагает
На сайте президента был опубликован указ Владимира Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум:
- 20 000 гривен - для врачей;
- 13 500 гривен - для среднего медицинского персонала.
То есть повышение зарплаты медикам ожидается только после утверждения парламентом государственного бюджета на 2022 год.
Также президент поручил разработать механизмы усиления контроля и ответственности за соблюдение прав и гарантий медиков и предпринять меры по недопущению возникновения задолженности перед медработниками.
Напомним, указ о повышении минимальной зарплаты медикам Зеленский подписал сегодня утром.