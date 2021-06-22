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Медичні чекапи. Ляшко уточнив, про які обстеження йдеться

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив подробиці проведення медичних чекапів. Зокрема, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Це для людей старше 55 років. Громадянин повинен проходити щорічний медичний огляд сімейним лікарем. Є певні скринінгові процедури, які він повинен рекомендувати для проходження", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, йдеться про регулярний моніторинг аналізу крові.

"Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде направлення на мамографію", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що у додатку "Дія" запустять кабінет пацієнта, в якому можна буде відслідковувати проходження медичних чекапів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. А для деяких категорій - кожного року.

Як писало РБК-Україна, раніше на сайті президента був опублікований указ Зеленського про підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання доручили Кабміну.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедицинаВіктор Ляшко