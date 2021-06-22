Медицинские чекапы. Состояние здоровья украинцев будут проверять каждые два года
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий - ежегодно.
"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее на сайте президента был опубликован указ Владимира Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.
Согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум:
20 000 гривен - для врачей;
13 500 гривен - для среднего медицинского персонала.
Как писало РБК-Украина, указ о повышении минимальной зарплаты медикам Зеленский подписал 18 июня утром.