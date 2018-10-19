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Мэдисон выразила надежду, что конфликт на Донбассе скоро завершится

Новости » Политика    19.10.2018 - 20:40
Фото: Кирстен Мэдисон (скриншот видео C-Span)
Фото: Кирстен Мэдисон (скриншот видео C-Span)

По ее словам, коррупция остается одной из болезненных проблем

Кирстен Мэдисон выразила надежду, что конфликт на Донбассе скоро завершится.
Об этом на брифинге в НАБУ сообщила заместитель государственного секретаря США - руководитель Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развитию правоохранительной системы Кирстен Мэдисон, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы надеемся, что конфликт на Донбассе скоро завершится. Мы имеем надежду, что этот конфликт будет вскоре завершен",- сказала она.

По ее словам, коррупция остается одной из болезненных проблем.

"Коррупция всегда была и остается одной из болезненных проблем. Искоренение корупции является важным вопросом для решения. Процесс нелегкий, поэтому нужно плодотворно работать над этим вопросом", - добавила она.

"Сегодня нас посетила заместитель Мэдисон, был обсужден ряд вопросов о сотрудничестве между нами и партнерами, а также были обсуждены вопросы реформ", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что главной темой визита заместителя государственного секретаря США является отслеживание прогресса воплощение реформ в правоохранительном секторе. В частности, в рамках визита в Украину Мэдисон встретится с руководством и работниками НАБУ, а также посетит Госпогранслужбу и пообщается с представителями гражданского общества.

 

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