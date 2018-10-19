Заступниця держcекретаря США розповіла про мету свого візиту в Україну

Фото: Кірстен Медісон (скріншот відео C-Span)

У рамках візиту до України Медісон зустрінеться з керівництвом НАБУ, а також відвідає Держприкордонслужбу

Головною темою візиту заступниці державного секретаря США є відстеження прогресу втілення реформ у правоохоронному секторі. Про це на брифінгу в НАБУ повідомила заступниця держсекретаря - керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, у рамках візиту до України пані Медісон зустрінеться з керівництвом та працівниками НАБУ, а також відвідає Держприкордонслужбу і поспілкується з представниками громадянського суспільства.

"Це мій перший візит, головною темою мого візиту є відстежити прогрес втілення реформ у правоохоронному секторі та секторі інвестицій",- сказала вона.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Сполучені Штати Америки (США) і союзники повинні розглянути можливість подальшої передачі зброї Україні.

"В інтересах Заходу зупинити агресію Кремля на Донбасі. Це є основою для надання пакету допомоги в 1 мільярд доларів на рік на п'ять років на військове обладнання ", - вважає Гербст.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо поставок американської зброї.

30 квітня 2018 року США підтвердили поставку в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin американського виробництва. Отримання Україною американського озброєння підтвердив і президент Петро Порошенко. Вже 22 травня в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin.