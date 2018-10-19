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За її словами, корупція залишається однією з болючих проблем

Кірстен Медісон висловила сподівання, що конфлікт на Донбасі скоро завершиться.

Про це на брифінгу в НАБУ повідомила заступниця державного cекретаря США - керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми сподіваємось, що конфлікт на Донбасі скоро завершиться. Ми маємо сподівання, що цей конфлікт буде незабаром завершений",- сказала вона.

За її словами, корупція залишається однією з болючих проблем.

"Корупція завжди була і залишається однією з болючих проблем. Викорінення корупцїї є важливим питанням для вирішення. Процес нелегкий, тому треба плідно працювати над цим питанням", - додала вона.

"Сьогодні нас відвідала заступник Медісон, було обговорено ряд питань про співпрацю між нами та партнерами, а також були обговорені питання реформ", - сказав директор НАБУ Артем Ситник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ноловною темою візиту заступниці державного секретаря США є відстеження прогресу втілення реформ у правоохоронному секторі. Зокрема, у рамках візиту до України пані Медісон зустрінеться з керівництвом та працівниками НАБУ, а також відвідає Держприкордонслужбу і поспілкується з представниками громадянського суспільства.