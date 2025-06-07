Мединський заявив про перенесення обміну. Україна бачить у цьому тиск

Очільник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими. Цю заяву у Києві розцінюють як спробу тиску на українських переговірників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело та публікацію Мединського в Telegram.
Як стверджує Мединський, російська сторона нібито ще вчора доставила 1212 тіл загиблих українських військових в район обміну, решта тіл з 6000 ще прямує до місця. Також росіяни нібито передали Україні перший список з 640 поранених, важкохворих та молодих полонених, щоб почати обмін.
"Однак, українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими", - заявив Мединський.
Джерело РБК-Україна, інформоване про процес підготовки обміну, назвало заяву Мединського про доставку тіл загиблих фейком.
"По-перше, ніякої репатріації вчора не відбулось, росіяни розповсюджують фейки. По-друге, вони намагаються тиснути на переговорну групу. Обмін готується, а будь-які подробиці можуть дуже сильно вплинути на це. Це чутливе питання", - сказав співрозмовник РБК-Україна.
Нагадаємо, під час другого раунду мирних переговорів у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін 6000 на 6000 тіл загиблих військових, а також обмін поранених, важкохворих та молодих військовополонених.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що перший етап обміну може відбутися вже цими вихідними. Росія була готова передати 500 людей.
Однак росіяни поширюють вкиди про обмін. Як пояснювали РБК-Україна поінформовані джерела, Росія робить це, щоб заважати процесу підготовки обміну.
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