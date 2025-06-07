Мединський заявив про перенесення обміну. Україна бачить у цьому тиск

Як стверджує Мединський, російська сторона нібито ще вчора доставила 1212 тіл загиблих українських військових в район обміну, решта тіл з 6000 ще прямує до місця. Також росіяни нібито передали Україні перший список з 640 поранених, важкохворих та молодих полонених, щоб почати обмін.

"Однак, українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими", - заявив Мединський.

Джерело РБК-Україна, інформоване про процес підготовки обміну, назвало заяву Мединського про доставку тіл загиблих фейком.

"По-перше, ніякої репатріації вчора не відбулось, росіяни розповсюджують фейки. По-друге, вони намагаються тиснути на переговорну групу. Обмін готується, а будь-які подробиці можуть дуже сильно вплинути на це. Це чутливе питання", - сказав співрозмовник РБК-Україна.