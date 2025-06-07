Мединский заявил о переносе обмена. Украина видит в этом давление

Как утверждает Мединский, российская сторона якобы еще вчера доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена, остальные тела из 6000 еще направляются к месту. Также россияне якобы передали Украине первый список из 640 раненых, тяжелобольных и молодых пленных, чтобы начать обмен.

"Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными", - заявил Мединский.

Источник РБК-Украина, информированный о процессе подготовки обмена, назвал заявление Мединского о доставке тел погибших фейком.

"Во-первых, никакой репатриации вчера не произошло, россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются давить на переговорную группу. Обмен готовится, а любые подробности могут очень сильно повлиять на это. Это чувствительный вопрос", - сказал собеседник РБК-Украина.