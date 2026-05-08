Мединський отримав вирок за антиукраїнський підручник

Глава російської делегації на мирних переговорах Володимир Мединський отримав в Україні вирок у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за антиукраїнський підручник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

Шевченківський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок редакторам російського підручника для 11-го класу, виданого в Росії у 2023 році, "История. История России. 1945 год - начало XXI века": Анатолію Торкунову і Володимиру Мединському.

Суд призначив кожному з них покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що підручник був одним із інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України.

Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ і тимчасову окупацію українських територій, а також формує в учнів викривлене та ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Особливу увагу РФ зосереджує на дітях - одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях.

Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані "братські народи", заперечують самостійність України як держави та поширюють російську версію війни під виглядом так званої "СВО".

Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Також його поширювали на території Росії.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину Мединського та Торкунова за ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 КК України - виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України і глорифікація її учасників.