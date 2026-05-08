Мединский получил приговор за антиукраинский учебник

Глава российской делегации на мирных переговорах Владимир Мединский получил в Украине приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за антиукраинский учебник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор редакторам российского учебника для 11-го класса, изданного в России в 2023 году, "История. История России. 1945 год - начало XXI века": Анатолию Торкунову и Владимиру Мединскому.

Суд назначил каждому из них наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что учебник был одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины.

Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию украинских территорий, а также формирует у учащихся искаженное и идеологически ангажированное представление о событиях новейшей истории.

Особое внимание РФ сосредоточивает на детях - одной из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях.

Через учебные материалы им навязывают тезисы о так называемых "братских народах", отрицают самостоятельность Украины как государства и распространяют российскую версию войны под видом так называемой "СВО".

С 1 сентября 2023 года учебник использовали в школах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым. Также его распространяли на территории России.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину Мединского и Торкунова по ч. 2 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.