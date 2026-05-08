Мединский получил приговор за антиукраинский учебник
Глава российской делегации на мирных переговорах Владимир Мединский получил в Украине приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за антиукраинский учебник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор редакторам российского учебника для 11-го класса, изданного в России в 2023 году, "История. История России. 1945 год - начало XXI века": Анатолию Торкунову и Владимиру Мединскому.
Суд назначил каждому из них наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Отмечается, что учебник был одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины.
Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию украинских территорий, а также формирует у учащихся искаженное и идеологически ангажированное представление о событиях новейшей истории.
Особое внимание РФ сосредоточивает на детях - одной из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях.
Через учебные материалы им навязывают тезисы о так называемых "братских народах", отрицают самостоятельность Украины как государства и распространяют российскую версию войны под видом так называемой "СВО".
С 1 сентября 2023 года учебник использовали в школах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым. Также его распространяли на территории России.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину Мединского и Торкунова по ч. 2 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.
Кто такой Владимир Мединский
Напомним, Мединский возглавляет российскую делегацию на мирных переговорах с США и Украиной. Уже состоялось три раунда переговоров.
Стоит отметить, что Мединский уже был главой российской делегации во время попытки переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года. Также вел переговоры от России в мае прошлого года в Турции.
В 2025 году Мединский преимущественно читал лекции об исторических претензиях России на украинские территории, еще начиная со времен князя Рюрика. Собственно, это было свидетельством, что РФ не стремится к конструктивным переговорам. Поэтому, кроме обменов пленными, переговоры заканчивались без результата.
Мединский имеет украинские корни. Он родился в городе Смела Черкасской области. В 90-х годах занимался рекламным бизнесом. В 2003-2011 годах был депутатом Государственной думы от путинской партии "Единая Россия".
Тогда же получил имидж идеолога режима. В частности, Мединский написал трехтомник "Мифы о России", где развенчивал якобы негативные стереотипы относительно РФ. В 2012-2020 годах был министром культуры России.
После отставки стал помощником Путина и председателем Российского военно-исторического общества.
Переговоры на паузе
Стоит заметить, что новый раунд переговоров Украины, России и США должен был состояться еще в начале марта, но его перенесли, поскольку американцы начали операцию против Ирана.
Недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.
По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет своих воинов из Донбасса.
Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".