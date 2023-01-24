Медики виявили у ув'язненого Саакашвілі COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова адвоката політика Шалву Хачапурідзе.

За його словами, коронавірус у Саакашвілі було виявлено сьогодні, 24 січня. Хачапурідзе також заявив, що має намір відвідати його.

Нагадаємо, у партії "Єдиний національний рух" сподіваються на те, що вдасться звільнити екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі з в'язниці. Там заявили, що наразі той терміново потребує лікування.