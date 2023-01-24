Медики виявили у ув'язненого Саакашвілі COVID-19
Медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова адвоката політика Шалву Хачапурідзе.
За його словами, коронавірус у Саакашвілі було виявлено сьогодні, 24 січня. Хачапурідзе також заявив, що має намір відвідати його.
Нагадаємо, у партії "Єдиний національний рух" сподіваються на те, що вдасться звільнити екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі з в'язниці. Там заявили, що наразі той терміново потребує лікування.
Додамо, також відомо, що стан Саакашвілі значно погіршився, але влада Грузії відмовилася відправити його на лікування за кордон.
Після чого в Офісі українського президента попросили Грузію віддати Саакашвілі на лікування.
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