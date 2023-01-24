Медики обнаружили у заключенного Саакашвили COVID-19
Медики подтвердили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заболевание COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова адвоката политика Шалва Хачапуридзе.
По его словам, коронавирус в Саакашвили был обнаружен сегодня, 24 января. Хачапуридзе также заявил, что намерен посетить его.
Напомним, в партии "Единое национальное движение" надеются на то, что удастся освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Там заявили, что сейчас тот срочно нуждается в лечении .
Добавим, также известно, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, но власти Грузии отказались отправить его на лечение за границу.
После чего в Офисе украинского президента попросили Грузию отдать Саакашвили на лечение.
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