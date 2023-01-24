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Медики обнаружили у заключенного Саакашвили COVID-19

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Грузия, Вторник 24 января 2023 20:40
Медики обнаружили у заключенного Саакашвили COVID-19 Фото: бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Медики подтвердили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заболевание COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова адвоката политика Шалва Хачапуридзе.

По его словам, коронавирус в Саакашвили был обнаружен сегодня, 24 января. Хачапуридзе также заявил, что намерен посетить его.

Напомним, в партии "Единое национальное движение" надеются на то, что удастся освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Там заявили, что сейчас тот срочно нуждается в лечении .

Добавим, также известно, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, но власти Грузии отказались отправить его на лечение за границу.

После чего в Офисе украинского президента попросили Грузию отдать Саакашвили на лечение.

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