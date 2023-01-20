ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи вдасться звільнити Саакашвілі: що кажуть у його партії

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 січня 2023 12:31
Чи вдасться звільнити Саакашвілі: що кажуть у його партії Фото: Хатія Деканоїдзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У партії "Єдиний національний рух" сподіваються на те, що вдасться звільнити екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з в'язниці. Наразі він терміново потребує лікування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла грузинський депутат та екс-глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

"Я думаю, що якщо нам вдасться його вирвати з пазурів Іванішвілі, врятувати його, він буде дуже залучений до перемоги України і його слово буде дуже гучним. Але треба його врятувати. Реабілітація, я думаю, буде довгою, але його слова у будь-якому разі будуть важливими для спільних інтересів (України та Грузії, - ред.)", - зазначила Деканоїдзе.

Вона розповіла, що востаннє бачила Саакашвілі місяць тому і він себе дуже погано почував.

"Йому було погано, у нього постійно висока температура... Тобто його треба рятувати, якщо загалом. Якщо він помре, це буде принципово для Путіна", - каже Деканоїдзе.

Також вона наголосила, шанси на те, що Саакашвілі можна витягнути на лікування є.

"Я думаю, шанси є, але найголовніше, щоб встигнути, бо він втратив 50 кілограмів. У мене як члена парламенту є право його відвідувати, але зараз сказали, що навіть у депутатів не може бути права на візити", - додала Деканоїдзе.

Нагадаємо, що колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі перебуває у Грузії у в'язниці, ще в жовтні 2021 року він прибув на Батьківщину після чого його практично одразу заарештували й перевели до пенітенціарної установи.

Додамо, також відомо, що стан Саакашвілі значно погіршився, але влада Грузії відмовилася відправити його на лікування за кордон.

Після чого в Офісі українського президента попросили Грузію віддати Саакашвілі на лікування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Міхеіл Саакашвілі
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна