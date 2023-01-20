Чи вдасться звільнити Саакашвілі: що кажуть у його партії

У партії "Єдиний національний рух" сподіваються на те, що вдасться звільнити екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з в'язниці. Наразі він терміново потребує лікування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла грузинський депутат та екс-глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

"Я думаю, що якщо нам вдасться його вирвати з пазурів Іванішвілі, врятувати його, він буде дуже залучений до перемоги України і його слово буде дуже гучним. Але треба його врятувати. Реабілітація, я думаю, буде довгою, але його слова у будь-якому разі будуть важливими для спільних інтересів (України та Грузії, - ред.)", - зазначила Деканоїдзе.

Вона розповіла, що востаннє бачила Саакашвілі місяць тому і він себе дуже погано почував.

"Йому було погано, у нього постійно висока температура... Тобто його треба рятувати, якщо загалом. Якщо він помре, це буде принципово для Путіна", - каже Деканоїдзе.

Також вона наголосила, шанси на те, що Саакашвілі можна витягнути на лікування є.

"Я думаю, шанси є, але найголовніше, щоб встигнути, бо він втратив 50 кілограмів. У мене як члена парламенту є право його відвідувати, але зараз сказали, що навіть у депутатів не може бути права на візити", - додала Деканоїдзе.

Нагадаємо, що колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі перебуває у Грузії у в'язниці, ще в жовтні 2021 року він прибув на Батьківщину після чого його практично одразу заарештували й перевели до пенітенціарної установи.

Додамо, також відомо, що стан Саакашвілі значно погіршився, але влада Грузії відмовилася відправити його на лікування за кордон.

Після чого в Офісі українського президента попросили Грузію віддати Саакашвілі на лікування.

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