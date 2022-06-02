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Медики "скорых" Ивано-Франковска и области просят на снимать авто на видео: в чем причина

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Ивано-Франковск, Четверг 02 июня 2022 15:45
Медики "скорых" Ивано-Франковска и области просят на снимать авто на видео: в чем причина Фото: автомобиль скорой помощи (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бригады медиков скорой помощи часто перевозят раненых военных и гражданских. Жителей региона просят не снимать перемещение медицинского спецтранспорта в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КНП "Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ивано-Франковского областного совета".

"Бригады систематически обеспечивают плановые эвакуационные перевозки раненых военнослужащих и гражданского населения", - говорится в сообщении.

Медики просят в целях безопасности не фотографировать, не снимать на видео и не рассказывать о скоплении и перемещении спецавтомобилей экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что категорически нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара, а также после них.

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Ивано-Франковск
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