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Медики "швидких" Івано-Франківська та області просять знімати авто на відео: у чому причина

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Четвер 02 червня 2022 15:45
Медики "швидких" Івано-Франківська та області просять знімати авто на відео: у чому причина Фото: автомобіль швидкої допомоги (іллюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бригади медиків швидкої допомоги часто перевозять поранених військових та цивільних. Жителів регіону просять не знімати переміщення медичного спецтранспорту з метою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради".

"Бригади систематично забезпечують планові евакуаційні перевезення поранених військовослужбовців та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Медики просять з метою безпеки не фотографувати, не знімати на відео та не розповідати про скупчення та переміщення спецавтомобілів екстреної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що категорично не можна публікувати у соцмережах під час тривоги чи авіаудару, а також після них.

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