Медики "швидких" Івано-Франківська та області просять знімати авто на відео: у чому причина

Бригади медиків швидкої допомоги часто перевозять поранених військових та цивільних. Жителів регіону просять не знімати переміщення медичного спецтранспорту з метою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради".

Медики просять з метою безпеки не фотографувати, не знімати на відео та не розповідати про скупчення та переміщення спецавтомобілів екстреної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що категорично не можна публікувати у соцмережах під час тривоги чи авіаудару, а також після них.

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