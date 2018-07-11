Медики рассказали о состоянии детей, спасенных из пещеры в Таиланде

Подростки потеряли в среднем по 2 кг, но чувствуют себя хорошо

Дети, которых спасатели эвакуировали из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде, быстро идут на поправку. Об этом заявили в представительстве Министерства здравоохранения страны, передает агентство Reuters.

Так, по словам медиков, большинство мальчиков потеряли в среднем 2 кг, но, не смотря на это, в целом они в хорошем состоянии и не проявляют признаков стресса.

Также отмечается, что у группы детей, которых эвакуировали первыми, установилась нормальная температура тела.

Вместе с тем, у двоих из них, у которых было подозрение на воспаление легких, рентген показывает положительную динамику.

Вторая и третья группы эвакуированных вообще не имели признаков заболеваний.

Отметим, спасение детей в Таиланде из затопленной пещеры продолжалось в течение трех дней. По состоянию на 10 июля были эвакуированы все 12 школьников и их тренер.

23 июня подростковая футбольная команда с тренером отправились на экскурсию в пещерный комплекс на севере Таиланда. Из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, и группа была вынуждена уйти вглубь на 4 километра, оказавшись отрезанными от входа.

Поиски длились 9 дней, и только 2 июля британским дайверам удалось обнаружить пропавших. Все 12 детей в возрасте от 11-ти до 16 лет и тренер были живы. Спасатели-ныряльщики смогли доставить заблокированным в каменной ловушке еду и необходимые медикаменты.

В первый день операции, 8 июля, удалось вытащить из пещеры шестерых самых ослабленных мальчиков.

9 июля удалось эвакуировать еще двух подростков. Третий этап спасательной операции начался утром 10 июля. Задачей команды дайверов являлось вывести из пещеры за этот день оставшуюся группу из 5 человек (4 ребенка и 1 взрослый). По заявлению тайских властей, критически важным было закончить операцию 10 июля, т.к. по прогнозу ожидаются дожди.

В течение финального этапа операции, дайверы и спасатели вывели из пещеры по одному 4 подростков и тренера.