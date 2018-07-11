Медики розповіли про стан дітей, врятованих з печери в Таїланді

Підлітки втратили в середньому по 2 кг, але почуваються добре

Діти, яких рятувальники евакуювали із затопленої печери Кхао Луанг в Таїланді, швидко одужують. Про це заявили в представництві Міністерства охорони здоров'я країни, передає агентство Reuters.

Так, за словами медиків, більшість хлопчиків втратили в середньому 2 кг, але, не дивлячись на це, в цілому вони в хорошому стані і не виявляють ознак стресу.

Також зазначається, що у групи дітей, яких евакуювали першими, встановилася нормальна температура тіла.

Разом з тим, у двох з них, у яких була підозра на запалення легенів, рентген показує позитивну динаміку.

Друга і третя групи евакуйованих взагалі не мали ознак захворювань.

Зазначимо, порятунок дітей в Таїланді із затопленої печери тривав протягом трьох днів. Станом на 10 липня були евакуйовані всі 12 школярів та їх тренер.

23 червня підліткова футбольна команда з тренером вирушили на екскурсію в печерний комплекс на півночі Таїланду. Через сильну зливу в печері Кхао Луанг почала різко прибувати вода, і група була змушена піти вглиб на 4 кілометри, опинившись відрізаними від входу.

Пошуки тривали 9 днів, і тільки 2 липня британським дайверам вдалося виявити зниклих. Всі 12 дітей віком від 11-ти до 16 років і тренер були живі. Рятувальники-нирці змогли доставити заблокованим в кам'яній пастці їжу та необхідні медикаменти.

У перший день операції, 8 липня, вдалося витягнути з печери шістьох найбільш ослаблених хлопчиків.

9 липня вдалося евакуювати ще двох підлітків. Третій етап рятувальної операції почався вранці 10 липня. Завданням команди дайверів було вивести з печери за цей день залишилася групу з 5 осіб (4 дитини та 1 дорослий). За заявою тайських влади, критично важливим було закінчити операцію 10 липня, т. к. за прогнозом очікуються дощі.

протягом фінального етапу операції, дайвери і рятувальники вивели з печери по одному 4 підлітків і тренера.