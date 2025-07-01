Медики назвали ознаки, що вказують на дуже рідку кров: чому це небезпечно

У деяких людей кров може бути занадто "рідкою", що може здаватися нешкідливим, але насправді є серйозним станом, який підвищує ризик кровотеч та може бути ознакою небезпечних порушень в організмі.

Які ознаки вказують на дуже рідку кров - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Що означає "рідка кров"?

Під "рідкою кров'ю" у медичній термінології мається на увазі знижена здатність крові до згортання, тобто гіпокоагуляція. Це може бути викликано різними факторами: від генетичних порушень та деяких захворювань до прийому певних медикаментів (наприклад, антикоагулянтів, аспірину).

Хоча рідка кров може бути бажаною для профілактики тромбозів у певних випадках, її надмірна розрідженість створює ризик неконтрольованих кровотеч.

Ключові ознаки, на які варто звернути увагу:

Часті та тривалі кровотечі

Це один із найочевидніших симптомів. Якщо ви помічаєте, що у вас:

Довго не зупиняються порізи та садна

Навіть дрібні порізи кровоточать довше, ніж зазвичай (понад 5-10 хвилин).

Часті носові кровотечі

Вони виникають без видимих причин і важко зупиняються.

Рясні та тривалі менструації у жінок

Значне збільшення об'єму та тривалості менструальних кровотеч.

Кровоточивість ясен

Ясна кровоточать при чищенні зубів або навіть без видимих причин.

Кров у калі або сечі

Це дуже тривожний симптом, що потребує негайної медичної допомоги.

Легке утворення синців (гематом)

Якщо ви помічаєте, що синці з'являються на тілі від найменшого дотику, незначного удару або навіть без видимих причин, це може вказувати на підвищену ламкість судин та/або погане згортання крові. Ці синці можуть бути великими і довго не зникати.

Петехії

Дрібні, точкові, червоні або фіолетові висипання на шкірі, що нагадують невеликі цяточки. Це наслідок невеликих крововиливів з капілярів.

Пурпура

Більші за розміром фіолетові плями на шкірі, які також є результатом крововиливів. Ці висипання не бліднуть при натисканні.

Слабозагоєні рани та схильність до гемартрозів

Рани можуть загоюватися повільніше, ніж зазвичай, з більшим ризиком повторної кровотечі.

Гемартрози

Це крововиливи в суглоби, що можуть проявлятися болем, набряком та обмеженням рухливості суглоба. Це частіше зустрічається при спадкових порушеннях згортання, таких як гемофілія.

Загальна слабкість, блідість шкіри, запаморочення

Ці симптоми можуть бути наслідком хронічної крововтрати (наприклад, через часті носові кровотечі або рясні менструації), що призводить до анемії. Анемія, своєю чергою, викликає відчуття втоми, нестачу енергії та зниження загального тонусу організму.

Причини рідкої крові та чому це небезпечно

Надмірно рідка кров не є самостійним захворюванням, а симптомом або станом, що може бути спричинений:

Прийомом медикаментів

Антикоагулянти (наприклад, варфарин, рівароксабан) та антиагреганти (аспірин, клопідогрель) призначаються для розрідження крові та профілактики тромбозів. Їхнє дозування має суворо контролюватися лікарем.

Спадковими порушеннями згортання крові

Найвідоміші з них – гемофілія та хвороба фон Віллебранда.

Дефіцитом вітаміну К

Вітамін К відіграє ключову роль у синтезі факторів згортання крові.

Захворюваннями печінки

Печінка виробляє більшість факторів згортання крові. При серйозних захворюваннях печінки (наприклад, цирозі) її функція може бути порушена.

Деякі аутоімунні захворювання

Можуть впливати на систему згортання.

Незбалансоване харчування

Надмірне вживання продуктів, що розріджують кров (наприклад, часник, імбир, деякі трави), або дефіцит поживних речовин, необхідних для згортання.

Небезпека рідкої крові полягає в ризику неконтрольованих кровотеч, які можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми (наприклад, крововиливи в мозок, органи, суглоби). Внутрішні кровотечі є особливо небезпечними, оскільки їх важко діагностувати своєчасно, і вони можуть мати летальні наслідки.