Медики назвали признаки, указывающие на очень жидкую кровь: почему это опасно

У некоторых людей кровь может быть слишком "жидкой", что может казаться безвредным, но на самом деле является серьезным состоянием, которое повышает риск кровотечений и может быть признаком опасных нарушений в организме.

Какие признаки указывают на очень жидкую кровь - читайте в материале РБК-Украина.

Что означает "жидкая кровь"?

Под "жидкой кровью" в медицинской терминологии подразумевается пониженная способность крови к свертыванию, то есть гипокоагуляция. Это может быть вызвано различными факторами: от генетических нарушений и некоторых заболеваний до приема определенных медикаментов (например, антикоагулянтов, аспирина).

Хотя жидкая кровь может быть желательной для профилактики тромбозов в определенных случаях, ее чрезмерная разреженность создает риск неконтролируемых кровотечений.

Ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание:

Частые и длительные кровотечения

Это один из самых очевидных симптомов. Если вы замечаете, что у вас:

Долго не останавливаются порезы и ссадины

Даже мелкие порезы кровоточат дольше, чем обычно (более 5-10 минут).

Частые носовые кровотечения

Они возникают без видимых причин и трудно останавливаются.

Обильные и длительные менструации у женщин

Значительное увеличение объема и продолжительности менструальных кровотечений.

Кровоточивость десен

Десны кровоточат при чистке зубов или даже без видимых причин.

Кровь в кале или моче

Это очень тревожный симптом, требующий немедленной медицинской помощи.

Легкое образование синяков (гематом)

Если вы замечаете, что синяки появляются на теле от малейшего прикосновения, незначительного удара или даже без видимых причин, это может указывать на повышенную ломкость сосудов и/или плохую свертываемость крови. Эти синяки могут быть большими и долго не исчезать.

Петехии

Мелкие, точечные, красные или фиолетовые высыпания на коже, напоминающие небольшие точки. Это следствие небольших кровоизлияний из капилляров.

Пурпура

Более крупные фиолетовые пятна на коже, которые также являются результатом кровоизлияний. Эти высыпания не бледнеют при нажатии.

Слабозаживающие раны и склонность к гемартрозам

Раны могут заживать медленнее, чем обычно, с большим риском повторного кровотечения.

Гемартрозы

Это кровоизлияния в суставы, которые могут проявляться болью, отеком и ограничением подвижности сустава. Это чаще встречается при наследственных нарушениях свертываемости, таких как гемофилия.

Общая слабость, бледность кожи, головокружение

Эти симптомы могут быть следствием хронической кровопотери (например, из-за частых носовых кровотечений или обильных менструаций), что приводит к анемии. Анемия, в свою очередь, вызывает чувство усталости, недостаток энергии и снижение общего тонуса организма.

Причины жидкой крови и почему это опасно

Чрезмерно жидкая кровь не является самостоятельным заболеванием, а симптомом или состоянием, которое может быть вызвано:

Приемом медикаментов

Антикоагулянты (например, варфарин, ривароксабан) и антиагреганты (аспирин, клопидогрель) назначаются для разжижения крови и профилактики тромбозов. Их дозировка должна строго контролироваться врачом.

Наследственными нарушениями свертываемости крови

Самые известные из них - гемофилия и болезнь фон Виллебранда.

Дефицитом витамина К

Витамин К играет ключевую роль в синтезе факторов свертывания крови.

Заболеваниями печени

Печень производит большинство факторов свертывания крови. При серьезных заболеваниях печени (например, циррозе) ее функция может быть нарушена.

Некоторые аутоиммунные заболевания

Могут влиять на систему свертывания.

Несбалансированное питание

Чрезмерное употребление продуктов, разжижающих кровь (например, чеснок, имбирь, некоторые травы), или дефицит питательных веществ, необходимых для свертывания.

Опасность жидкой крови заключается в риске неконтролируемых кровотечений, которые могут быть как внешними, так и внутренними (например, кровоизлияния в мозг, органы, суставы). Внутренние кровотечения особенно опасны, поскольку их трудно диагностировать своевременно, и они могут иметь летальный исход.