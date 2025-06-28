Підніміть гемоглобін: три ключові продукти, які вам допоможуть

Чи відчуваєте постійну втому, слабкість, блідість шкіри або задишку навіть при невеликих навантаженнях? Збалансоване харчування відіграє вирішальну роль у підтримці оптимального рівня гемоглобіну.

РБК-Україна розповідає про три головні продукти, які варто включити у свій раціон, щоб ефективно підвищити гемоглобін і відчути прилив енергії та життєвих сил.

Що таке гемоглобін і чому він важливий?

Гемоглобін - це залізовмісний білок, що знаходиться в еритроцитах (червоних кров'яних тільцях). Його основна функція - переносити кисень від легень до всіх тканин і органів тіла, а також доставляти вуглекислий газ назад до легень для виведення. Коли рівень гемоглобіну знижується, організм не отримує достатньо кисню, що призводить до кисневого голодування клітин і проявляється такими симптомами, як:

постійна втома та слабкість

блідість шкіри та слизових оболонок

задишка, навіть при незначних навантаженнях

прискорене серцебиття

запаморочення

холодні руки та ноги

ламкість нігтів та випадіння волосся

Найчастішою причиною низького гемоглобіну є дефіцит заліза, оскільки саме залізо є ключовим компонентом гемоглобіну. Також впливають дефіцит вітаміну В12 та фолієвої кислоти.

Головні продукти для підвищення гемоглобіну:

Червоне м'ясо та субпродукти (печінка, язик)

Ці продукти є лідерами за вмістом гемового заліза – форми заліза, яка найкраще засвоюється організмом людини (до 25-35%). На відміну від негемового заліза (рослинного походження), гемове залізо не потребує додаткових умов для засвоєння і є найбільш ефективним джерелом для боротьби з анемією.

Для кращого засвоєння заліза з м'яса, вживайте його разом з продуктами, багатими на вітамін С (наприклад, свіжі овочі, зелень, цитрусові).

Яловича печінка: Один з найбагатших джерел гемового заліза, а також вітамінів групи В (особливо В12, необхідного для кровотворення) та фолієвої кислоти. Вона є справжнім суперфудом для підвищення гемоглобіну.

Один з найбагатших джерел гемового заліза, а також вітамінів групи В (особливо В12, необхідного для кровотворення) та фолієвої кислоти. Вона є справжнім суперфудом для підвищення гемоглобіну. Яловичина, баранина: Ці види м'яса також містять значну кількість легкозасвоюваного заліза. Регулярне включення їх у раціон допоможе підтримувати нормальний рівень гемоглобіну.

Ці види м'яса також містять значну кількість легкозасвоюваного заліза. Регулярне включення їх у раціон допоможе підтримувати нормальний рівень гемоглобіну. Язик: Ще один цінний субпродукт, багатий на залізо та вітаміни.

Бобові (сочевиця, квасоля, нут) та цільнозернові крупи (гречка, кіноа)

Ці рослинні продукти є відмінним джерелом негемового заліза. Хоча воно засвоюється гірше, ніж гемове, їхня регулярна присутність у раціоні значно збагатить його залізом. Крім того, бобові та крупи містять багато клітковини, що покращує травлення, та інших корисних мікроелементів.

Для максимального засвоєння негемового заліза, завжди поєднуйте ці продукти з джерелами вітаміну С. Наприклад, додавайте до гречки свіжу зелень, до квасолі – томати або солодкий перець, заправляйте салати з бобових лимонним соком. Уникайте вживання разом з цими продуктами чаю, кави та молочних продуктів, оскільки таніни та кальцій можуть перешкоджати засвоєнню заліза.

Сочевиця - це один з найдоступніших і найбагатших на залізо представників бобових.

Квасоля та нут також містять значну кількість заліза, білка та клітковини.

Гречка: Цариця круп за вмістом заліза. Вона є незамінним продуктом у дієті для підвищення гемоглобіну.

Кіноа - це крупа, що набирає популярність завдяки високому вмісту заліза, білка та всіх незамінних амінокислот.

Зелені листові овочі та ягоди (шпинат, броколі, смородина, шипшина)

Ці продукти багаті не тільки на залізо, а й на вітамін С, фолієву кислоту та інші антиоксиданти, які відіграють ключову роль у процесах кровотворення та засвоєння заліза.

Найкраще вживати зелень та ягоди у свіжому вигляді, щоб зберегти максимальну кількість вітаміну С.

Шпинат

Містить залізо, вітамін С та фолієву кислоту. Регулярне вживання шпинату у свіжому або приготованому вигляді допоможе збалансувати рівень заліза.

Броколі

Цей хрестоцвітий овоч є чудовим джерелом вітаміну С, який, як ми вже знаємо, необхідний для засвоєння заліза.

Чорна смородина, полуниця, цитрусові

Ці ягоди та фрукти є лідерами за вмістом вітаміну С. Додавайте їх до свого раціону, особливо разом із рослинними джерелами заліза.

Шипшина

Чемпіон за вмістом вітаміну С. Відвар шипшини – це чудовий напій для тих, хто прагне підвищити гемоглобін.