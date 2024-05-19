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Медики нагадали, як боротись з артеріальною гіпертонією

Фото: підвищений тиск можна вилікувати (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Цього тижня пройшов Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією. Кожен четвертий чоловік та кожна п’ята жінка у світі страждають на гіпертонію, або як всі звикли казати “мають підвищений артеріальний тиск”. А всього такий стан мають близько 1 млрд людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Якщо артеріальний тиск підвищений, зверніться до сімейного лікаря. Адже підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень. 

Профілактика гіпертонії

Ваш сімейний лікар надасть кваліфіковані поради щодо профілактики артеріальної гіпертонії. Зокрема, запобігти артеріальній гіпертонії допоможуть: 

  • контроль за масою тіла;
  • відмова від куріння та алкоголю;
  • регулярна фізична активність; 
  • обмежене споживання солі;
  • включення до раціону продуктів, багатих на калій (крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень).

Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, сімейний лікар може призначити додаткові лабораторні та діагностичні обстеження, консультацію кардіолога та ліки від серцево-судинних захворювань, що входять до програми “Доступні ліки”. Це буде безоплатно для пацієнта.

Нагадаємо, детальну інструкцію щодо того, як отримати безкоштовні ліки в Україні - дізнайтеся за посиланням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що таке "доступні ліки" та хто їх може отримати.

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