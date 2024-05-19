Медики напомнили, как бороться с артериальной гипертонией

Если артериальное давление повышено, обратитесь к врачу. Ведь повышенное артериальное давление без должного лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

Профилактика гипертонии

Ваш семейный врач предоставит квалифицированные советы по профилактике артериальной гипертонии. В частности, предотвратить артериальную гипертонию помогут:

контроль за массой тела;

отказ от курения и алкоголя;

регулярная физическая активность;

ограниченное потребление соли;

включение в рацион продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень).

Ввиду состояния здоровья пациента семейный врач может назначить дополнительные лабораторные и диагностические обследования, консультацию кардиолога и лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в программу "Доступные лекарства". Это будет бесплатно для пациента.