Повністю безкоштовно та з доплатою. Що таке "доступні ліки" та хто їх може отримати
Українці можуть отримати деякі ліки безкоштовно або з доплатою. Це можна зробити у рамках програми "Доступні ліки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Програма "Доступні ліки" охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів. Частина з них надають безкоштовно, інші - з невеликою доплатою.
Які саме препарати і тест-смужки є безкоштовними, а за які потрібно платити, можна дізнатися за посиланнями - перелік лікарських засобів та перелік медвиробів.
У таблицях з ліками можна знайти назву діючої речовини, форму випуску та дозування, країну виробника, суму доплати за упаковку.
Кому можуть надати безкоштовні ліки?
Програмою "Доступні ліки" можуть скористатися пацієнти з:
- серцево-судинними захворюваннями;
- хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів;
- цукровим діабетом II типу, цукровим діабетом I типу, нецукровим діабетом;
- хворобою Паркінсона;
- розладами поведінки і психіки;
- епілепсією, для імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації.
Як отримати безкоштовні ліки в Україні - дізнайтеся за посиланням.
Також раніше РБК-Україна пояснювало, які ліки українці можуть придбати за електронним рецептом.
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