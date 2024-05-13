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Повністю безкоштовно та з доплатою. Що таке "доступні ліки" та хто їх може отримати

Україна, Понеділок 13 травня 2024 05:01
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Повністю безкоштовно та з доплатою. Що таке "доступні ліки" та хто їх може отримати Фото: українцям пояснили, хто може отримати ліки безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати деякі ліки безкоштовно або з доплатою. Це можна зробити у рамках програми "Доступні ліки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Програма "Доступні ліки" охоплює понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів. Частина з них надають безкоштовно, інші - з невеликою доплатою.

Які саме препарати і тест-смужки є безкоштовними, а за які потрібно платити, можна дізнатися за посиланнями - перелік лікарських засобів та перелік медвиробів.

У таблицях з ліками можна знайти назву діючої речовини, форму випуску та дозування, країну виробника, суму доплати за упаковку.

Кому можуть надати безкоштовні ліки?

Програмою "Доступні ліки" можуть скористатися пацієнти з:

  • серцево-судинними захворюваннями;
  • хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів;
  • цукровим діабетом II типу, цукровим діабетом I типу, нецукровим діабетом;
  • хворобою Паркінсона;
  • розладами поведінки і психіки;
  • епілепсією, для імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації.

Як отримати безкоштовні ліки в Україні - дізнайтеся за посиланням.

Також раніше РБК-Україна пояснювало, які ліки українці можуть придбати за електронним рецептом.

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