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Медики Британии просят правительство продлить переходный период Brexit

Автор: Андрей Козловский

Национальная служба здоровья Великобритании обратилась к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой продлить переходный период после Brexit. В ведомстве отмечают, что его нужно продлить на месяц, учитывая риски пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в письме к председателю правительства говорится о том, что на фоне рекордного роста числа новых случаев COVID-19 дополнительный месяц переходного периода обезопасит медиков от негативных последствий, которые могут наступить в случае выхода Британии из ЕС без новой торговой сделки.

В Национальной службе здоровья отмечают, что в противном случае им необходимо будет внедрять ряд изменений за короткое время, тогда как эти усилия следует направить на борьбу с инфекцией.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что не будет продолжать на 2021 год переговоры с ЕС по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Джонсон отклонил просьбу законодателей от британской Консервативной партии.

Напомним, после этого Брюссель заявил о готовности продолжать переговоры даже после 1 января.

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