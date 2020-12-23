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Переговоры о Brexit могут продолжаться и после Нового года, - Politico

Среда 23 декабря 2020 10:33
Переговоры о Brexit могут продолжаться и после Нового года, - Politico
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Во вторник, 23 декабря, переговоры о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом завершились безрезультатно из-за вопроса рыбалки. Однако Брюссель готов продолжать переговоры даже после 1 января.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, после брифинга главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье с послами стран-членов один дипломат сообщил, что "достигнут прогресс" и что "большинство вопросов предварительно закрыты или близки к согласованию".

"Разногласия в рыбном хозяйстве остаются трудными для преодоления... К сожалению, Британия еще недостаточно двигается, чтобы заключить справедливую сделку о рыбном хозяйстве", - сказал дипломат.

Участниками переговоров заявляют, что ЕС будет очень трудно ратифицировать потенциальную сделку до конца года, когда закончится переходный период. Однако Барнье заявил, что Евросоюз готов продолжать переговоры.

"ЕС не закроет дверь для Британии и остается готовым к переговорам даже после 1 января", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет продолжать на 2021 год переговоры с ЕС по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Джонсон отклонил просьбу законодателей от британской Консервативной партии.

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