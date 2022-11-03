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З медиками та інтернетом. У Луцьку розгорнуть понад 60 пунктів обігріву

Фото: Луцьк розгорне понад 60 пунктів обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Луцьку облаштують 63 пункти обігріву на випадок відсутності газу та електроенергії у місті. У кожному пункті обігріву встановлять печі буржуйки з поверхнею для приготування їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Луцька Ігоря Поліщука.

Кожен пункт буде забезпечений дизель-генератором. За словами мера, всі пункти обігріву постачатимуть питною водою та базовим набором продуктів харчування. За потреби тут здійснюватиме чергування медичний працівник із базовим набором медикаментів.

"У місті буде організовано кілька точок доступу в інтернет за допомогою Starlink на випадок відсутності мобільного та іншого зв'язку. Такі самі точки доступу будуть у кожному старостинському окрузі", - зазначив Поліщук.

Адреси пунктів обігріву та адреси точок доступу в інтернет за допомогою Starlink будуть оприлюднені з часом.

Раніше ми писали, що у Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Харків також готується до відключення світла. У кожному районі міста встановлюватимуться так звані пункти обігріву.

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