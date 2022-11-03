RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С медиками и интернетом. В Луцке развернут более 60 пунктов обогрева

Фото: Луцк развернет более 60 пунктов обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Луцке обустроят 63 пункта обогрева на случай отсутствия газа и электроэнергии в городе. В каждом пункте обогрева установят печи-буржуйки с поверхностью для приготовления пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Луцка Игоря Полищука.

Каждый пункт будет снабжен дизель-генератором. По словам мэра, все пункты обогрева будут снабжать питьевой водой и базовым набором продуктов питания. При необходимости здесь будет совершать дежурство медицинский работник с базовым набором медикаментов.

"В городе будет организовано несколько точек доступа в интернет с помощью Starlink на случай отсутствия мобильной и другой связи. Такие же точки доступа будут в каждом старостинском округе", - отметил Полищук.

Адреса пунктов обогрева и адреса точек доступа в интернет с помощью Starlink будут обнародованы со временем.

Ранее мы писали, что в Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

Харьков также готовится к отключению света. В каждом районе города будут устанавливаться так называемые пункты обогрева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуЛуцкВолынская область